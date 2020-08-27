AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:49 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الشرق للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقة خلالها اللواء نعمان محمد رئيس حي الشرق.

وتابع «المحافظ» ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز، حيث استمع اليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الأحياء والديوان العام على أعلى مستوى من الإمكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول علي الخدمة ، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.

كما وجه المحافظ، بحسن التعامل مع المواطنين، والتفاعل السريع مع شكواة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن مؤكدا ان جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في الارتقاء بمستوي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين .
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفعيل النداء الآلى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة في قنا

لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وأعمال الصرف بساقلتة

نائب محافظ سوهاج يتابع خطة تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

خلال زيارته للغربية.. شعراوي: مد فترة سداد جدية التصالح سيعطي فرصة أكبر للمواطنين لتصحيح أوضاعهم.. و102 مليون جنيه متحصلات لـ 24 ألف طلب تصالح بالمحافظة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

هل يجوز الذكر والاستغفار وأنا على جنابة .. الإفتاء تجيب

قتلتها خوفًا من الفضحية.. اعترافات المتهم بمذبحة كفر الدوار

محمد أبو المكارم: مصر قد تصل إلى 2000 إصابة بكورونا يوميا مع بداية الشتاء

نجم ليفربول يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ هيدي كرم

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شيري وزمردة تعترفان أمام المحكمة بممارسة الدعارة

الداخلية: لا صحة لما تداولته صفحات جماعة الإخوان عن صحة إسراء عبد الفتاح فى السجن

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

محمد أبو المكارم: مصر قد تصل إلى 2000 إصابة بكورونا يوميا مع بداية الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني