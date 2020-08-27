محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي الشرق

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الشرق للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقة خلالها اللواء نعمان محمد رئيس حي الشرق.





وتابع « المحافظ » ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوى، وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمركز، حيث استمع اليهم للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم.





وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بجميع الأحياء والديوان العام على أعلى مستوى من الإمكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم عند التقدم للحصول علي الخدمة ، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بصورة سريعة.



