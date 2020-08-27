حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نَيل سيتي".





جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.





هذا وقد اتخذت النيابة العامة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.



