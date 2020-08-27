AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرف التجارية: زيادة المعروض يحافظ على استقرار سوق الخضروات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:42 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
رفعت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية  تقريرها الأسبوعي إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة ، حيث أكد التقرير على استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.


وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق ، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كافة الجهات على هدف واحد ، وهو المصلحة العامة.


وأكّد "العربي" أن توافر معروض الخضروات والفاكهة أو أي سلع أخرى بالسوق يأتي نتيجة تعاون كافة الجهات ، والسعي إلى زيادة معروضها وتنوع منافذ عرضها ، والمتابعة اليومية للحركة التجارية من قبل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وشعبها النوعية المختلفة .


وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة إن توافر المعروض من كافة الأنواع سواء الخضروات أو الفاكهة انعكس إيجابيًا على الأسعار ، وجعلها تنخفض في معظم الأصناف في الفترة الأخيرة ، وبالتالى استقر السوق بشكل ملحوظ.


وأشار "النجيب"  إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية رفع معدلات المعروض بالسوق مقابل الطلب ، وهو الأمر الذي نسعى إليه جميعًا بالتنسيق مع كافة الجهات للحفاظ على اتزان السوق ، مُتوقعًا استمرار حالة الاستقرار بسوق هذا القطاع في ظل حرص كافة الجهات على توافر السلع وزيادة معروضها بالسوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض سعر المانجا.. شعبة الخضراوات والفاكهة: استقرار أسعار البصل والطماطم.. فيديو

استعدادا لعيد الأضحى.. الغرف التجارية ترصد حالة السوق بالمحافظات

الغرف التجارية: زيادة معروض السلع وثبات الأسعار واستقرار السوق

الغرف التجارية بالمحافظات: تقرير شامل عن استقرار الأسواق خلال عطلة العيد

موظفو غرفة القاهرة التجارية يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

غرفة القاهرة تناقش آليات ضبط السوق: تكثيف التعاون مع الجهات المعنية.. والهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

ترشيحاتنا

ضباط يقتحمون طائرة قبل الإقلاع بثوان بسبب كورونا ..فيديو

شيري وزمردة تعترفان أمام المحكمة بممارسة الدعارة

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

إعفاء كامل لـ 600 سلعة من الرسوم الجمركية الشهر المقبل.. تفاصيل

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

لا إسرائيل ولاحزب الله.. مفاجآت قوية بشأن تفجيرات بيروت تكشفها التحقيقات لأول مرة

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

مرتضى منصور : الزمالك يدرس عدم استكمال الدوري بسبب إبراهيم نور الدين

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد الزيدى.. "طه حسين تونس" أول وزير كفيف مع إيقاف التنفيذ

حسب نوعها.. كم مرة يفضل تقشير البشرة أسبوعيا

علاج السكر بالأعشاب.. 8 أكواب سحرية تحميك من المخاطر