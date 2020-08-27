الأهلي يقترب من حسم الدوري رسمياََ والزمالك ينافس بيراميدز على المركز الثاني





اقترب النادى الأهلى من حسم لقب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم رسمياََ فى ظل الفارق الكبير فى النقاط بين الأحمر، وبقية الأندية المتواجدة بالمربع الذهبى هذا الموسم.





وتشير جميع المعطيات إلى حسم الأهلى للقب مبكرًا ومن الدور الأول، ولذلك تعتبر المنافسة على اللقب محسومة بشكل كبير، ولكن سيظل الصراع مستمرا وبقوة على المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال إفريقيا.





ويتنافس على المركز الثانى كل من "الزمالك وبيراميدز، وابتعد المقاولون العرب والاتحاد السكندري بعد تراجع الأداء وخسارة النقاط بعد عودة الدوري.





ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، متساوياََ مع الزمالك صاحب المركز الثالث، ولكن يتحتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك في نهاية الموسم بيبب عدم حضوره مباراة الأهلي في الدوري الأول، وفي المركز الثالث يأتي المقاولون العرب برصيد 37 نقطة، ومن بعد الإتحاد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.





جميع المؤاشرات تؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة بين الزمالك وبيراميدز على الوصافة، ويساعد على ذلك امتلاك الفريقين قائمة نارية مكتظة بالنجوم فى جميع المراكز.





ولا يحلم الزمالك بالموسم الحالى، بأكثر من حسم وصافة الدورى هذا الموسم، من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى التواجد بدورى أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد، وبالفعل هناك تعهدات من جانب الجهاز الفنى واللاعبين على القتال على المركز الثانى.





فى الوقت الذى يسعى أيضا خلاله فريق بيراميدز لوصافة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، لمواصلة تحقيق طموحات الفريق بالدورى، حيث احتل الفريق السماوى المركز الثالث بالدورى بالموسم الماضى، وسيكون هناك طموح كبير للوصول لوصافة الدورى هذا الموسم، وأيضا من أجل حلم التواجد فى دورى أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.







