AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يقترب من حسم الدوري رسمياََ والزمالك ينافس بيراميدز على المركز الثاني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:27 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر

اقترب النادى الأهلى من حسم لقب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم رسمياََ فى ظل الفارق الكبير فى النقاط بين الأحمر، وبقية الأندية المتواجدة بالمربع الذهبى هذا الموسم.

وتشير جميع المعطيات إلى حسم الأهلى للقب مبكرًا ومن الدور الأول، ولذلك تعتبر المنافسة على اللقب محسومة بشكل كبير، ولكن سيظل الصراع مستمرا وبقوة على المركز الثانى المؤهل لدورى أبطال إفريقيا.

ويتنافس على المركز الثانى كل من "الزمالك وبيراميدز، وابتعد المقاولون العرب والاتحاد السكندري بعد تراجع الأداء وخسارة النقاط بعد عودة الدوري. 

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، متساوياََ مع الزمالك صاحب المركز الثالث، ولكن يتحتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك في نهاية الموسم بيبب عدم حضوره مباراة الأهلي في الدوري الأول، وفي المركز الثالث يأتي المقاولون العرب برصيد 37 نقطة، ومن بعد الإتحاد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة. 

جميع المؤاشرات تؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة بين الزمالك وبيراميدز على الوصافة، ويساعد على ذلك امتلاك الفريقين قائمة نارية مكتظة بالنجوم فى جميع المراكز.

ولا يحلم الزمالك بالموسم الحالى، بأكثر من حسم وصافة الدورى هذا الموسم، من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى التواجد بدورى أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد، وبالفعل هناك تعهدات من جانب الجهاز الفنى واللاعبين على القتال على المركز الثانى.

فى الوقت الذى يسعى أيضا خلاله فريق بيراميدز لوصافة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، لمواصلة تحقيق طموحات الفريق بالدورى، حيث احتل الفريق السماوى المركز الثالث بالدورى بالموسم الماضى، وسيكون هناك طموح كبير للوصول لوصافة الدورى هذا الموسم، وأيضا من أجل حلم التواجد فى دورى أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلى على القمة وموقف الزمالك غامض.. ترتيب الدوري المصري قبل استئناف النشاط الرياضى

بعد الإعلان عن جدول الدوري.. الصراع يشتعل على المربع الذهبي للوصول لبطولات أفريقيا

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

عودة الدوري.. 3 عوامل يحتاجها المقاولون العرب للاستمرار في المنافسة

الزمالك المنتشي يواجه المقاولون الجريح بـ الدوري المصري

ترشيحاتنا

ارتداء نصف الكمامة يزيد خطر الاصابة بكورونا.. تفاصيل

نبيل الحلفاوي يرد بقوة على ميدو: بطل الدوري هو الأصدق ..ومتابعون: الزمالك عاوز يبيّض وشه

الأهلي يقترب من حسم الدوري رسمياََ والزمالك ينافس بيراميدز على المركز الثاني

بانتظار التسوية.. موقع أمريكي: الخط الأحمر المصري يحرق أوراق اللعب التركية في ليبيا

التركيز على لقاح آمن.. الصحة العالمية تحذر: مناعة القطيع قد تقتل الكثيرين

الداخلية: لا صحة لما تداولته صفحات جماعة الإخوان عن صحة إسراء عبد الفتاح فى السجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

غني بـ 8 أنواع فيتامينات ومعادن.. فوائد البطيخ للمناعة

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو