أستاذ بقصر العيني: 4 أسباب للإصابة بسرطان الدم.. فيديو

قالت الدكتورة ميرفت مطر أستاذ طب أمراض الدم بقصر العيني، إ ن أ غلب إصابات سرطان الدم المزمن تصيب الأشخاص من هم فوق سن الـ 55 عاما، ولا يصيب من هم في عمر أقل.





وأضافت ميرفت مطر خلال لقاء لها ببرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أنه على العكس من ذلك يوجد سرطان الدم الحاد الذي من الممكن ان يصيب الإنسان في أعمار مختلفة حتى وأن كانت في بداية الطفولة.





وتابعت أستاذ طب أمراض الدم بقصر العيني أن من يتلقون العلاج الكيماوي لمرض السرطان من الممكن ان يصابوا بسرطان الدم.



