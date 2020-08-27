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أستاذ بقصر العيني: 4 أسباب للإصابة بسرطان الدم.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:56 م
الدكتورة ميرفت مطر
الدكتورة ميرفت مطر أستاذ طب أمراض الدم بقصر العيني
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محمود محسن
قالت الدكتورة ميرفت مطر أستاذ طب أمراض الدم بقصر العيني، إن أغلب إصابات سرطان الدم المزمن تصيب الأشخاص من هم فوق سن الـ 55 عاما، ولا يصيب من هم في عمر أقل.

وأضافت ميرفت مطر خلال لقاء لها ببرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أنه على العكس من ذلك يوجد سرطان الدم الحاد الذي من الممكن ان يصيب الإنسان في أعمار مختلفة حتى وأن كانت في بداية الطفولة.

وتابعت أستاذ طب أمراض الدم بقصر العيني أن من يتلقون العلاج الكيماوي لمرض السرطان من الممكن ان يصابوا بسرطان الدم.

وأشارت إلى أن من أهم أسباب الإصابة بمرض سرطان الدم هو التدخين والتعرض للإشعاعات بكثرة إضافة إلى العومل الجينية الوراثية.
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