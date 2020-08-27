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أخبار العالم

النائب العام الليبي يصدر قرارا باعتقال 17 مسئولا تابعين لحكومة الوفاق

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن النائب العام الليبي، اليوم الخميس، قرارا باعتقال 17 من المسئولين السابقين والحاليين بهيئة الكهرباء التابعة لحكومة الوفاق الليبية. 


ومن ناحية أخرى، أطلق مسلحو حكومة الوفاق الليبية، النار على المتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج في طرابلس.


ووفقًا لشبكة "العربية"، اعتقل مسلحو الوفاق عددا من المتظاهرين حاولوا الوصول لـ "ميدان الشهداء".


وكانت وسائل إعلام ليبية، ذكرت أن تشكيلات مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق أغلقت شوارع رئيسية في طرابلس لمنع التظاهرات وقمعها.


وقالت قناة "ليبيا الحدث"، إن مليشيات السراج تمركزت بكامل عتادها في الشوارع لقمع المتظاهرين المدنيين العزل.


وكان وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لوح في وقت سابق باستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتشدين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، بدعوى ضبط الأمن.
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