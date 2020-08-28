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حوادث

حبس 3 موظفين بحى مصر الجديدة بتهمة تحويل عقارات من سكنى إلى تجارى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر الجديدة حبس، 3 موظفين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى.

وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط 3 موظفين بالقاهرة لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام  (ثلاثة موظفين) بحى مصر الجديدة في القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع (شخصين - مقيمان بذات الجهة) وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى على خلاف الحقيقة للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضارى بحى مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات استخدام العقارات من سكنى إلى تجارى ، مما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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