احتفالات خاصة من لاعبي المقاولون العرب عقب الفوز على الزمالك

احتفل لاعبو المقاولون العرب داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بهم بعد الفوز على الزمالك وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على التواجد مع الافتراضات معهم.

تمكن فريق المقاولون العرب في الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفا المقاولون العرب لويس هينستروزا في الدقيقة 13 ومحمد عصام في الدقيقة 92 فيما يتعلق بأحداث spots.txt.