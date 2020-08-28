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حوادث

الداخلية: العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة تحوى برامج مشفرة بحوزة القيادي محمود عزت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:31 ص
القيادي الإخواني
القيادي الإخواني محمود عزت
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مصطفى الرماح
عثرت أجهزة وزارة الداخلية أثناء القبض على القيادى الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، على أجهزة الحاسب آلى وهواتف محمولة تحوي برامج مشفرة.

وتبين أن القيادي الهارب يستخدم تلك البرامج المشفرة من أجل التواصل مع أفراد الجماعة وتوصيل التكليفات لهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.


ألقت قوات الأمن القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، محمود عزت، القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذها وكرا للاختباء، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف التضليل.

أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته.

ويذكر أن محمود عزت هو المسئول الاول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو والتي كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015 حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام  2015 حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016 ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019.

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