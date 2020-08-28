تعمل بالغاز.. السيسي يتفقد نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ومنها ، ومنها:





صدى البلد :

توسيع التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية في كل المجالات ..السيسي يوجه باستمرار جاهزية الدولة للتعامل الفعال مع كورونا..وسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع توشكى





تعمل بالغاز.. السيسي يتفقد نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا





اليوم السابع :

فورين بوليسى تؤكد إيقاف واشنطن مساعدات إثيوبيا بسبب التعنت بملف سد النهضة

مساجد مصر تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم بعد غياب 5 أشهر





الوطن :

اليوم .. قداسات الجمعة تعود إلى الكنائس بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر

التعليم العالي: 149 ألفا و500 طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى





الشروق :

البرلمان اليوناني يوافق بالأغلبية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر





مصراوي :

السياحة تحدد 20 إجراء لفتح المتاحف والمواقع الأثرية





أخبار اليوم :

الصحة: تسجيل 237 حالة مصابة بكورونا و25 وفاة





يالا كورة :

صدمة الـ+90.. المقاولون يذيق الزمالك هزيمته السادسة في الدوري

الشرق الأوسط : مناسيب النيل في السودان الأعلى منذ مائة عام وتحذيرات من الأسوأ

