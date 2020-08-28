مسنة توزع أرز بلبن على المصلين بعد أول عودة لـ صلاة جمعة.. شاهد

شهد المصلون بمسجد أولاد سالم التابع لإدارة أوقاف القرين بــ محافظة الشرقية ،اليوم ، وعقب الإنتهاء من صلاة الجمعة قيام الحاجة "سعدية سيد" بتوزيع "أرز بلبن" عليهم عقب إنتهائهم من أداء الصلاة.





أكد عدد من أهالي المدينة ان السيدة لديها ضعف في النظر وقررت إن أطال الله في عمرها وشهدت رجوع المصلين الي المساجد وأداء صلاة الجمعة مرة أخري في المساجد فسوف تقوم بتوزيع الحلوي إبتهاجا بهذا الحدث.





أقرأ ايضا:

«أوقاف الشرقية» تستعد لاستقبال صلاة الجمعة بتعليمات مشددة.. والفصل من الخدمة عقوبة المخالف





وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد أولاد سالم بالقرين قامت "سعدية" بتوزيع أرز بلبن وسط فرحة عارمة خيمت علي الأهالي فرحا وإبتهاجا بالسيدة والتي شهدوا لها بالطيبة وحسن الخلق.





فيما أكد مصدر بمديرية أوقاف الشرقية ان عمليه توزيع الأرز تمت خارج المسجد وتم غلق جميع المساجد بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة علي مستوي مراكز وقري محافظة الشرقية دون رصد اي مخالفة لتعليمات وزير الأوقاف والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.