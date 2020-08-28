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محافظات

مسنة توزع أرز بلبن على المصلين بعد أول عودة لـ صلاة جمعة.. شاهد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:22 م
مسنة توزع أرز بلبن
مسنة توزع أرز بلبن علي المصلين بعد صلاة الجمعة في الشرقية
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محمد الطحاوي

شهد المصلون بمسجد أولاد سالم التابع لإدارة أوقاف القرين بــ محافظة الشرقية ،اليوم ، وعقب الإنتهاء من صلاة الجمعة قيام الحاجة "سعدية سيد" بتوزيع "أرز بلبن" عليهم عقب إنتهائهم من أداء الصلاة.


أكد عدد من أهالي المدينة ان السيدة لديها ضعف في النظر وقررت إن أطال الله في عمرها وشهدت رجوع المصلين الي المساجد وأداء صلاة الجمعة مرة أخري في المساجد فسوف تقوم بتوزيع الحلوي إبتهاجا بهذا الحدث.


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وعقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بمسجد أولاد سالم بالقرين قامت "سعدية" بتوزيع أرز بلبن وسط فرحة عارمة خيمت علي الأهالي فرحا وإبتهاجا بالسيدة والتي شهدوا لها بالطيبة وحسن الخلق.


فيما أكد مصدر بمديرية أوقاف الشرقية ان عمليه توزيع الأرز تمت خارج المسجد وتم غلق جميع المساجد بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة علي مستوي مراكز وقري محافظة الشرقية دون رصد اي مخالفة لتعليمات وزير الأوقاف والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

مسنة توزع أرز بلبن على المصلين بعد أول عودة لـ صلاة جمعة.. شاهد
مسنة توزع أرز بلبن على المصلين بعد أول عودة لـ صلاة جمعة.. شاهد
مسنة توزع أرز بلبن على المصلين بعد أول عودة لـ صلاة جمعة.. شاهد
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