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فن

نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم توت توت.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:33 م
فيلم توت توت
فيلم توت توت
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محمد بدران

استعادت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ذكريات فيلم توت توت وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 


ونشرت النجمة نبيلة عبيد مقطع فيديو من أحداث الفيلم، وعلقت قائلة " فيلم توت توت قصة عصام الشماع اخراج عاطف سالم، حصلت على اكثر من جائزه عن الفيلم ده و منها جائزة احسن ممثله من مهرجان الاسكندريه السينمائي
مساكم ورد...وحشتوني
#سينما_نبيله_عبيد"

يذكر أن آخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان المنقضي. 

ومسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي. 

وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرين في الاستحواذ عليها.

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