أزمة جديدة تضرب الأهلي.. علي معلول يزيل شعار النادي من إنستجرام

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وظهر علي معلول بأداء متذبذب منذ استئناف الدوري المصري، خاصة فى آخر 4 لقاءات للفريق الأول.





وفاز الاهلي علي الجونة بهدف وحيد فى الوقت القاتل ، عن طريق مروان محسن ، أمس الأول، الاربعاء.





ويواجه الأهلي نظيره المصري غدا فى تمام الساعه 8:30 ضمن الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ، علي ملعب برج العرب .





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ، ويأتي خلفه نادي بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 42 متساويا مع النادي الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف .

أزال اللاعب الدولي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهليشعار القلعه الحمراءمن حسابه على "إنستجرام"؛ مما ادي الي حاله من الغضب من جانب جمهور الأهلي علي مواقع التواصل الاجتماعي .