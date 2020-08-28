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رياضة

أزمة جديدة تضرب الأهلي.. علي معلول يزيل شعار النادي من إنستجرام

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:35 م
علي معلول
علي معلول
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حسن العمدة
أزال اللاعب الدولي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، شعار القلعه الحمراء، من حسابه على "إنستجرام"؛ مما ادي الي حاله من الغضب من جانب جمهور الأهلي علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر علي معلول بأداء متذبذب منذ استئناف الدوري المصري، خاصة فى آخر 4 لقاءات للفريق الأول.

وفاز الاهلي علي الجونة بهدف وحيد فى الوقت القاتل، عن طريق مروان محسن، أمس الأول، الاربعاء.

ويواجه الأهلي نظيره المصري غدا فى تمام الساعه 8:30 ضمن الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ، علي ملعب برج العرب .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ، ويأتي خلفه نادي بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 42 متساويا مع النادي الزمالك الذي يحتل المركز الثالث بفارق الاهداف .
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