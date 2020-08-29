الزمالك: من الوارد ضم رمضان صبحي.. ونرغب في تكريم مؤمن زكريا

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف نادي ميت عقبة في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي حاليًا والأهلي سابقًا.





وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من الوارد التعاقد مع رمضان صبحي فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك".





وتابع: "مبقاش في حاجة اسمها ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين".



