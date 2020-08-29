بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية بالإسكندرية

حرصًا من صدى البلد على تقديم خدمة متميزة للقارئ، نعرض لكم بثا مباشرا من القناة الأولى، لإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، وتتضمن مشروعات في الإسكان والبترول ومحطات الصرف .





ويعد محور المحمودية مشروعًا قوميًا، أو كما يطلق عليه البعض «شريان حياة»، وتم إنجازه خلال عامين، ويعد الحل السحرى للقضاء على الأزمة المرورية بالطرق الموازية لطريق الكورنيش، عبر بناء طريق ومحاور موازية تقطع أربعة أحياء بمسافة 77 كيلومترا تقريبا، ولعل أهم ما يتميز به المحور هو إنشاء عدد كبير من الكبارى، التى أدت إلى القضاء على الأزمة المرورية واختزال وقت الوصول الذى تستغرقه الطرق العادية إلى دقائق معدودة.





ويشمل المحور 3 كبارى على قطاع المحمودية مباشرة، وهو كوبرى أنطونيادس بطول 560 مترا، وكوبرى أبوسليمان بطول 900 متر، وكوبرى بشاير الخير





ويوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويسهم المشروع فى رفع الكفاءة الإنتاجية وجودة المياه والضغوط بالشبكات، وبالتالى حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تأهيل القطاع المكشوف لتوفير كميات المياه المطلوبة لمحطة السيوف وللامتداد المستقبلى لمدينة الإسكندرية، بإجمالى 1.5 مليون متر مكعب يوميا.











