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1.4 تريليون.. رئيس الوزراء يكشف حجم الاستثمارات بـ4 قطاعات حيوية.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:27 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 4 قطاعات تؤثر على الحياة اليومية للمواطن ومنها قطاع  البترول، قطاع المياه والصرف الصحى،  وقطاع الطرق، وأخيرا  التموين. 

وكشف رئيس الوزراء خلال كلمته بافتتاحه عدد من المشروعات  القومية ، أن الحكومة المصرية أنفقت  1.4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات على الأربع قطاعات الحيوية  . 

وأشار مصطفى مدبولى،  المشروعات  التى سيتم افتتاحها اليوم السبت بمحافظة الاسكندرية تصل تكلفتها الاستثمارية لأكثر من  11.5 مليار جنيه. 

ولفت إلى  رؤية الدولة المصرية  هى امتلاك مصر القدرة على تلبية احتياجات كافة مواطنيها من متطلباتها الأساسية. 

يفتتح  عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.
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