هو اللي عايز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟.. الرئيس السيسي: 77 مسجدا مخالفا بمحافظة البحيرة |فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن محافظة البحيرة يوجد فيها 77 مسجدا مخالفا مقاما على حرم الترع.





واستنكر الرئيس السيسى، أثناء كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية اليوم ، السبت، سلوك بعض المواطنين بشأن التعديات على الأراضي، قائلا "هو اللى عايز يبنى حاجة لربنا يسرق أرضه؟"، مؤكدا أنه على الرغم من ذلك ستزيل الحكومة التعديات، وتبنى مساجد أخرى للمواطنين.





وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر لمحافظة البحيرة بشأن ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مقدما الدعم من الحكومة له، قائلا "بشكرك وأنا معاك، واحنا كمان مش عايزين نضر الناس ونجهز الأراضى رغم إنهم متعدين لكن احنا مش هنضيعهم برضو".





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم، السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية.



