كيف غيرت كورونا خريطة استهلاك البنزين في مصر؟ تفاصيل

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن معدل الاستهلاك المحلي للبنزين انخفض هذا العام إلى 6.6 مليون طن؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من ظروف طارئة، موضحا أن معدل الاستهلاك المحلي للبنزين في مصر يصل إلى 7 ملايين طن سنويا.





وأضاف "الملا"، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفتتاح عدد من المشروعات القومية ، أن معدل استيراد البنزين إنخفض أيضا إلى 1.5 مليون طن سنويًا بنسبة 50%، مجددًا سعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.





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وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية ان هناك توسعات أخرى فى الطافات التكريرية بمصر،منها مشروع البحر الاحمر بخليج السويس والتي تغطى احتياجات مصر حتى 2040، مشيرا إلى إن حجم الاستثمارات بمشاريع الطاقة التكريرية بلغ 7.5 مليار دولار.

وقال ان مشروع توسعات انربك شاركت به شركتى انبى وبتروجت بنسبة مكون محلى بلغ 45% واوضح الملا ان الطاقة الانتاجية للبنزين ستبلغ 1.5 مليون طن بعد انتهاء المشروع وقال ان اامردود الاقتصادى وفر نحو مليار جنيه سنويا من تقليل الاستيراد والقيمة المضافة من النافتا، وأن التوسعات التي قامت بها الدولة حتى الآن وفرت حوالي 500 مليون جنيه من أعباء الاستيراد على الدولة، وحوالي 500 مليون جنيه للقيمة المضافة من التصنيع.









وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.







