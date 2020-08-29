AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كيف غيرت كورونا خريطة استهلاك البنزين في مصر؟ تفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:21 م
استهلاك البنزين في
استهلاك البنزين في مصر
Advertisements
مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن معدل الاستهلاك المحلي للبنزين انخفض هذا العام إلى 6.6 مليون طن؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من ظروف طارئة، موضحا أن معدل الاستهلاك المحلي للبنزين في مصر يصل إلى 7 ملايين طن سنويا.

وأضاف "الملا"، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفتتاح عدد من المشروعات القومية ، أن معدل استيراد البنزين إنخفض أيضا إلى 1.5 مليون طن سنويًا بنسبة 50%، مجددًا سعي الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.

اقرأ أيضا:

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية ان هناك توسعات أخرى فى الطافات التكريرية بمصر،منها مشروع البحر الاحمر بخليج السويس والتي تغطى احتياجات مصر حتى 2040، مشيرا إلى إن حجم الاستثمارات بمشاريع الطاقة التكريرية بلغ 7.5 مليار دولار.

وقال ان مشروع توسعات انربك شاركت به شركتى انبى وبتروجت بنسبة مكون محلى بلغ 45% واوضح الملا ان الطاقة الانتاجية للبنزين ستبلغ 1.5 مليون طن بعد انتهاء المشروع وقال ان اامردود الاقتصادى وفر نحو مليار جنيه سنويا من تقليل الاستيراد والقيمة المضافة من النافتا، وأن التوسعات التي قامت بها الدولة حتى الآن وفرت حوالي 500 مليون جنيه من أعباء الاستيراد على الدولة، وحوالي 500 مليون جنيه للقيمة المضافة من التصنيع.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير البترول: 2.8 مليار دولار تكلفة 3 مشروعات تكرير كبرى

وزير البترول: تنفيذ أكبر مشروع تكرير بصعيد مصر باستثمارات 2.8 مليار دولار

باستثمارات 2.8 مليار دولار.. بحث سبل دعم مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط

يغطي 22% من الاستهلاك.. الملا: الدولة تعمل على التوسعات في قطاع البترول والبنزين

ترشيحاتنا

كارتيرون لـ"صدى البلد" عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني

كانت لديه مهمة.. سر اختفاء مرشد الإخوان 7 سنوات داخل مصر

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

مصادر تونسية لـ صدى البلد: فرجاني ساسي قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقناة الناقلة

هل فاوض بيراميدز فرجاني ساسي؟ وكيله يكشف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

بـ بنطلون غريب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كل يوم فستان.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في اليونان