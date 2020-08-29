AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي منفعلا: بتعذب كل يوم لما بشوف بلدي بتتقطع وأهلها بيدمروها.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:47 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، مضيفا: لن أترك الدولة تنحدر عن مسار التنمية وقد ألجأ للقوات المسلحة بإزالة كل المخالفات بالمعدات الهندسية في القرى.

وقال «السيسي» أثناء افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، إن كل المؤسسات مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدا أنه لن أسمح أبدا لاحد يهد الدولة او يتعدى على أرضها، ولدينا منظومة قادرة على تتبع مخالفات البناء.

وتابع الرئيس السيسي : «يا نوقف هذه الممارسات ونكون مظبوط اما اسيب مكانى وامشى من هنا ويجي اللي يضيعها ويخربها، وانا اتكلم بجدية وحزم في الموضوع ولن اسمح به، ولو الناس مش عجبها يبقى تستفتى على اني اسيب المكان  وامشي» .

وشدد على أنه حريص على إطلاع المواطنين بكل مشاكل الدولة ليروا ما يحدث، وانا بتألم وبتعذب لما بشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت واهلها بيدمروها».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى لـ نبيلة مكرم: لا تحزنى فكل المصريين سعداء بوجودك فى الحكومة

الرئيس السيسي عن وقف تراخيص البناء: الموضوع دا أمن قومي ومصلحة وطنية.. فيديو

أحمد موسى منفعلا على الهواء: أثيوبيا بدأت فى بناء السد 2011

السيسي: هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر لو لم تتوقف مخالفات البناء

أسيب مكانى وأمشى.. السيسي ينفعل ويهدد بإبادة كل مخالفات البناء

أنا بتألم وبتعذب كل يوم.. السيسي للمحافظين: اللي مش هيعرف يتصدى للمخالفات يمشي

ترشيحاتنا

إثيوبيا: إدانة 5 متهمين بمحاولة اغتيال آبي أحمد

شبيه محمد صلاح.. محترف مصري فى إيطاليا يحتفل باعتناق زوجته الإسلام.. فيديو

خطير جدا.. الرئيس السيسى يوجه رسالة تحذيرية.. فيديو

ليلى علوي تسخر من الموجة الثانية من كورونا

جريمة ممنهجة للتشهير بي.. طبيب الأسنان الشهير يرد على اتهامه بالتحرش بفنانين

بدون مكياج.. منة حسين فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من الأحمر في محاربة السرطان.. فوائد البطيخ الأصفر

محطة معالجة مياه وصرف ومجمع صوامع عالمي.. ما لا تعرفه عن المشروعات العملاقة ببرج العرب

بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش