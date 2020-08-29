الرئيس السيسي منفعلا: بتعذب كل يوم لما بشوف بلدي بتتقطع وأهلها بيدمروها.. فيديو

انفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسبب التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، مضيفا: لن أترك الدولة تنحدر عن مسار التنمية وقد ألجأ للقوات المسلحة بإزالة كل المخالفات بالمعدات الهندسية في القرى.





لدينا منظومة قادرة على تتبع مخالفات البناء . وقال « السيسي » أثناء افتتاحه لمجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، إن كل المؤسسات مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدا أنه لن أسمح أبدا لاحد يهد الدولة او يتعدى على أرضها، و





وتابع الرئيس السيسي : «يا نوقف هذه الممارسات ونكون مظبوط اما اسيب مكانى وامشى من هنا ويجي اللي يضيعها ويخربها، وانا اتكلم بجدية وحزم في الموضوع ولن اسمح به، ولو الناس مش عجبها يبقى تستفتى على اني اسيب المكان وامشي» .



