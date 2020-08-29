المقاولون العرب يستعيد خدمات معروف يوسف أمام الجونة فى الدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خدمات لاعب وسط الفريق معروف يوسف، الذى غاب عن مباراة المقاولون الماضية بسبب البند الذى وضعه نادى الزمالك فى بند الإعارة.
ويعود معروف فى مباراة ذئاب الجبل المقبلة أمام الجونة، والتى تقام غدًا الأحد على ملعب الأخير. فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري الممتاز .
وكان المقاولون فاز على الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير حتى الثواني الأخيرة، حيث اضطر المقاولون إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول.
وتأكد غياب محمد عصام، مهاجم المقاولون، وفادي نجاح مدافع ذئاب الجبل، عن مباراة فريقهما أمام الجونة، وذلك بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك والتى فاز بها المقاولون بهدفين مقابل هدف.
وتحوم الشكوك حول مشاركة طاهر محمد طاهر، الذى يخوض فترة تأهيل من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى تعرض لها قبل استئناف النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ويفضل الجهاز الفنى عدم المجازفة باللاعب حتى لا تتفاقم إصابته، ومن المرجح أن يبدأ طاهر بالمشاركة أمام المصرى فى الجولة 24.