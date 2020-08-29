المقاولون العرب يستعيد خدمات معروف يوسف أمام الجونة فى الدوري

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خدمات لاعب وسط الفريق معروف يوسف، الذى غاب عن مباراة المقاولون الماضية بسبب البند الذى وضعه نادى الزمالك فى بند الإعارة.





ويعود معروف فى مباراة ذئاب الجبل المقبلة أمام الجونة، والتى تقام غدًا الأحد على ملعب الأخير. فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري الممتاز .





وكان المقاولون فاز على الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير حتى الثواني الأخيرة، حيث اضطر المقاولون إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول.



