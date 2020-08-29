AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أنيقة وجذابة.. إطلالات ميلانيا ترامب.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:16 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
Advertisements
حياة عبد العزيز
تصدرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤشر البحث جوجل، بعد أن تبادلت مع ابنته إيفانكا نظرة عابرة استوقفت بعض المراقبين في محاولة لقراءة ما تخفيه من دلائل، في حفل خطاب ترامب لقبول ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي ألقاه في المؤتمر الوطني الجمهوري.

وتتألق ميلانيا ترامب بإطلالات أنيقة دائما، حيث ترتدي الملابس الكلاسيكية في الكثير من الأحيان ذات الألوان الجذابة.

وتعتمد ميلانيا ترامب على ارتداء الكمامة الطبية كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

ومن الناحية الجمالية، تضع ميلانيا ترامب اللمسات الجمالية البسيطة التي تبرز ملامحها الرقيقة، مع الظهور بتسريحة شعر ناعمة وغير مكلفة.

اقرأ ايضا:
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بفستان منفوش .. نسمة محجوب بإطلالة جديدة تبرز جمالها .. شاهد

حريم ترامب.. نظرات وابتسامات صفراء بين ميلانيا وإيفانكا تفضح الغيرة بين سيدتي البيت الأبيض.. فيديو

بـ إسكارف على الشعر.. هنا الزاهد تتألق بالكاجوال البسيط

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

بعد عام من فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام.. الجارديان: إثيوبيا تغرق في العنف

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

فنجان قهوة مع جارة القمر.. فيروز تستقبل ماكرون في منزلها ببيروت

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها