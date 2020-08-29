أنيقة وجذابة.. إطلالات ميلانيا ترامب.. شاهد

تصدرت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤشر البحث جوجل، بعد أن تبادلت مع ابنته إيفانكا نظرة عابرة استوقفت بعض المراقبين في محاولة لقراءة ما تخفيه من دلائل، في حفل خطاب ترامب لقبول ترشيح الحزب الجمهوري له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي ألقاه في المؤتمر الوطني الجمهوري.
وتتألق ميلانيا ترامب بإطلالات أنيقة دائما، حيث ترتدي الملابس الكلاسيكية في الكثير من الأحيان ذات الألوان الجذابة.
وتعتمد ميلانيا ترامب على ارتداء الكمامة الطبية كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.
ومن الناحية الجمالية، تضع ميلانيا ترامب اللمسات الجمالية البسيطة التي تبرز ملامحها الرقيقة، مع الظهور بتسريحة شعر ناعمة وغير مكلفة.
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