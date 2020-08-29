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محافظات

حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية.. مستند

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:31 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أصدر  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7844 لسنه 2020م بندب كل من.. علي ماهر احمد عبد المعطي الصناديلي القائم بتسيير أعمال وظيفة سكرتيرعام مساعد محافظة الشرقية للعمل بوظيفه رئيس مركز ومدينة بلبيس. 

اللواء سامي أحمد فؤاد حسن علام رئيس مركز ومدينة بلبيس للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينه ديرب نجم

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محمد عبد العزيز حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق. 

محمد محمود عبد العال سالم حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس مدينه القرين.

أكد محافظة الشرقية أن هذا القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف هشام عبد المقصود من العمل بوظيفة رئيس مدينة القرين وعودته للعمل بديوان عام المحافظه على وظيفه من ذات الدرجة والمجموعه النوعية ، مؤكدًا على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.
حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية.. مستند
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