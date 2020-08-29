بعد تصريحاته عن المخالفات.. إسكان النواب: الرئيس السيسي وضع نهاية للعشوائيات في مصر

علّق النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، على تصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، قائلًا "مصر بتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والرقي الحضاري والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع نهاية للعشوائيات في مصر".





وأوضح "عبد العزيز"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع حلولا جذرية للمشكلات وعلى رأسها مشكلة العشوائيات التي كانت منتشرة بشكل كبير في مختلف المناطق بالجمهورية، مشيرًا إلى أن ٩٠% من المناطق الخطرة تم الانتهاء من تطويرها وفي الوقت الحالي يتم العمل على تطوير المناطق غير الُمخططة.









وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة مساعدة القيادة السياسية في حربها ضد الزحف العشوائي على حد وصفه، لافتًا إلى أن مصر ستشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة وخاصة من الناحية الجمالية حيث سيعود لها الشكل الحضاري التي افتقدته بسبب هذه الظاهرة.









يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدلى اليوم بعدد من التصريحات القوية ، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء ، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددًا من القضايا الأخرى المهمة.