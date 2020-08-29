بدون وفيات.. البحرين: 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 278 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، لافتة الي انه لم يتم تسجيل اي حالات وفاة.





وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي تويتر أن الحالات التي تم تسجيلها توزعت مابين 111 حالة لعمالة وافدة، و 165 حالة لمخالطين لحالات قائمة و حالتان قادمتان من الخارج.





كما سجلت الصحة البحرينية شفاء 515 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 48275.





وذكرت الوزارة ان الحالات القائمة تحت العناية بلغت 32 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 52 حالة، في حين أن 2895 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2927 حالة قائمة.