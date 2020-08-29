"من حقنا نعاتب الدكتور مصطفى مدبولي".. مرتضى منصور "يسب" من أشاعوا إساءته لرئيس الوزراء

أكد المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك احترامه وتقديره الكامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد الشائعات التي تناثرت في الساعات الماضية خصوصا بعد القبض على زعيم الجماعة الإرهابية.





وأضاف مرتضى منصور: ”أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء ولا يمكن أن أتجاوز في حقه.. مشددا على أنه يعرف الدكتور مدبولي منذ سنوات طويلة ويقدر عمله ومجهوده حيث إن علاقته به كبيرة وقوية”.





كما أشار رئيس الزمالك: “من حقنا أن نزعل ونعاتب رئيس الوزراء لعدم حضوره احتفالية الأمس بافتتاح المنشآت الجديدة والمتطورة بالنادي مشددا على أنه عاتبه بالأدب والاحترام”.





وتابع منصور: ”نحن في انتظارك يا دكتور مصطفى لترى النادي الذي تعد ابنا من أبنائه والإنشاءات التي تمت وننتظرك لتشريف نادي الزمالك”.





وواصل رئيس الزمالك: ”البعض يحاول إثارة المشاكل والفتنة داخل نادي الزمالك في الوقت الذي يجتهد وينهض مجلس الإدارة بالنادي رياضيا واجتماعيا رغم أن الآخرين لم يستطيعوا بناء سور حتى في ناديهم”.





وأثنى منصور على رئيس الوزراء واصفا إياه بالرجل المحترم والمخلص في عمله والجميع يعلم مدى المجهود الكبير الذي يبذله، مطالبا اياه بعدم الاستماع لهؤلاء الأشخاص المغرضين.





ووجه مرتضى منصور الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضوره الاحتفالية أمس والدور الكبير الذي يقوم به حاليا رغم أن هناك بعض الأمور التي يأخذها عليه لكنه يشكره أيضا على مواقفه مع الزمالك.





واختتم مرتضى منصور بأنه رجل وطني يحب مصر وجيشها ورئيسها ولن يكون أبدا أداة للفتنة والتهييج كما يرغب هؤلاء المغرضون، ولن يقلل من شأن ورموز الدولة.