هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كان لابد أن يتحكم في انفعالاته بعد غياب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن حفل افتتاح عدد من المنشآت داخل أسوار النادي مساء الجمعة.





وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مرتضى منصور استاء من غياب رئيس مجلس الوزراء عن افتتاح منشآت الزمالك الجديدة، وحاول حينها أشرف صبحي، وزير الرياضة، الذي حضر الافتتاحات أن يهدئ من تصريحات مرتضى.



