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رياضة

هاني حتحوت لـ مرتضى منصور: كان يجب عليك التحكم في انفعالاتك تجاه رئيس الوزراء.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كان لابد أن يتحكم في انفعالاته بعد غياب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عن حفل افتتاح عدد من المنشآت داخل أسوار النادي مساء الجمعة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مرتضى منصور استاء من غياب رئيس مجلس الوزراء عن افتتاح منشآت الزمالك الجديدة، وحاول حينها أشرف صبحي، وزير الرياضة، الذي حضر الافتتاحات أن يهدئ من تصريحات مرتضى.

ونشر مرتضى منصور فيديو أمس نفي حديثه بشكل غير لائق عن رئيس مجلس الوزراء، وعلق حتحوت على ذلك قائلًا: "كان من الأفضل أن يكون حديث مرتضى في الفيديو عن الافتتاحات التي شهدها نادي الزمالك أمس، حينها أعتقد أنه لم تكن تحدث أي مشاكل.
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