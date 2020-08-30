مرتضى منصور عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي: لأ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن أكد اللاعب أن رغبته الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال منصور خلال تصريحاته على برنامج "ملعب أون تايم" إن الأهلى ظلم لاعبيه بعد رحيل أعمدة الفريق، متسائلًا: "أين عبدالله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وحسام عاشور وشريف اكرامى.. رينيه فايلر مدرب جيد ولا يملك القماشة التي تمنحه الحلول في الملعب ونفس الحال مروان محسن مظلوم لأنه مش لاقى حد يغذيه من اللاعبين القدامى الراحلين".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي، رد مرتضى منصور كلمة واحدة: لأ.





وأضاف مرتضى منصور: "لعبت الدورى المصرى علشان أكسب الأهلى من تانى بعد مباراة السوبر.. الأهلى لعب علشان ياخد بتاره لكن الزمالك فاز ومباراة المقاولون العرب لا تشغلنى الأهم الفوز على الغريم التقليدى".

وتابع: "نسعى للاستعداد بقوة قبل مباراة الرجاء البيضاوى، ووليد سليمان لاعب الأهلى خسرنا نجم بقيمة محمد عبد الشافى بعد تعمده إيذاءه في مباراة القمة".



