AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي: لأ

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:52 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن أكد اللاعب أن رغبته الانتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور خلال تصريحاته على برنامج "ملعب أون تايم" إن الأهلى ظلم لاعبيه بعد رحيل أعمدة الفريق، متسائلًا: "أين عبدالله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وحسام عاشور وشريف اكرامى.. رينيه فايلر مدرب جيد ولا يملك القماشة التي تمنحه الحلول في الملعب ونفس الحال مروان محسن مظلوم لأنه مش لاقى حد يغذيه من اللاعبين القدامى الراحلين".
 
وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي، رد مرتضى منصور كلمة واحدة: لأ. 

وأضاف مرتضى منصور: "لعبت الدورى المصرى علشان أكسب الأهلى من تانى بعد مباراة السوبر.. الأهلى لعب علشان ياخد بتاره لكن الزمالك فاز ومباراة المقاولون العرب لا تشغلنى الأهم الفوز على الغريم التقليدى".
 
وتابع: "نسعى للاستعداد بقوة قبل مباراة الرجاء البيضاوى، ووليد سليمان لاعب الأهلى خسرنا نجم بقيمة محمد عبد الشافى بعد تعمده إيذاءه في مباراة القمة".

وأشار مرتضى منصور الى أن، الزمالك سيسافر الى المغرب بطائرة خاصة وبعثة إعلامية كبيرة، مؤكدًا أن مواجهة الرجاء البيضاوى صعبة سواء في مصر أو في المغرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

أخبار الرياضة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف إسترليني لشراء رمضان صبحي.. رسالة عدلي القيعي لـ حسام عاشور

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

أمير مرتضى: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي ليس مفاجأة بالنسبة لي

مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أحزان سعد لمجرد.. منال سلامة تكشف تفاصيل الحادث المروع.. وتطورات أزمة مدحت العدل وسعد الصغير

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

أنا يتقالي أقعد في البيت| أول رد من توفيق عبد الحميد على تويتة أشعلت السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمع اللاجئين| سر إطلاق الرسام الغامض بانكسي قارب النجاة لويس ميشيل .. صور

على وشك الغرق .. دول أوروبية تتجاهل استغاثات سفينة إنقاذ لاجئين| صور

تقرير مسرب يتوقع وفاة 85 ألف شخص بكورونا في الشتاء بـ بريطانيا