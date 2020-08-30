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أخبار العالم

حريم ترامب.. كراهية ميلانيا وإيفانكا تظهر علنًا في مؤتمر الحزب الجمهوري| فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
لطالما أثارت العلاقة بين السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، وابنة زوجها إيفانكا ترامب الكثير من الجدل، حيث خرجت عشرات التقارير التي تتحدث عن مدى سوء تلك العلاقة وبغض كل واحدة للأخرى. 

ظهر ذلك في لقطة أصبحت من بين أكثر الفيديوهات رواجا على مواقع التواصل في الولايات المتحدة، والتي التقطتها العدسات خلال الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام، حيث وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ترشيح حزبه له في الانتخابات المقبلة في 3 نوفمبر.

وكانت إيفانكا ترامب آخر من تحدث من أبناء الرئيس الأمريكي في هذا الحدث الذي أقيم في البيت الأبيض.

وتداول مقطع فيديو ركز على تعبيرات وجه السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، مع استعداد إيفانكا للحديث، ووصفت نظرتها للأخيرة بأنها "مريبة للغاية".

بحلول نهاية خطاب إيفانكا ، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و ميلانيا قد سارا على خشبة المسرح بينما كانت الابنة تسير بجانبهم. التقت ميلانيا بإيفانكا في البداية بابتسامة عريضة، ولكن سرعان ما تغير تعبير وجهها مائة وثمانين درجة.

وادعى مستخدمو الإنترنت أنهم صُدموا بالحادث الذي وقع في نفس المكان الذي قبل فيه ترامب ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 نوفمبر.

في وقت سابق من اليوم ، كشف تقرير لـ "Just Jared" نقلًا عن كتاب قادم عن العلاقة بين ميلانيا وإيفانكا ، كتبته كبيرة مستشاري ميلانيا السابقة ستيفاني وينستون وولكوف ، أن السيدة الأولى كانت تشير إلى الابنة الكبرى للرئيس بـكلمة  "الأميرة"، وصفت وولكوف في كتابها حوادث الخلاف بين من زوجة ترامب وابنته، بما في ذلك الصراع الذي حدث في حفل التنصيب عام 2016.

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