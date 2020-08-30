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رياضة

بعد إصابته بكورونا.. شوبير يوجه رسالة دعم لـ خالد مرتجي: ربنا يطمنا عليك

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:42 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلواني
وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة دعم إلى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ألف مليون سلامه عليك ياوزير خارجية الاهلي وربنا يطمنا عليك".

وكان خالد مرتجى قد كتب على حسابه الشخصى على تويتر "الحمد لله علي كل شيء تحليل كورونا ايجابي أنا بخير واسالكم الدعاء... اللهم رب الناس اذهب الباس اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءًا لا يغادر سقمًا".

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