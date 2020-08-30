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رياضة

شوبير: المصري يفاوض إيهاب جلال لخلافة طارق العشري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:37 ص
شوبير
شوبير
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عمرو الحلواني
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى المصرى البورسعيدى نزل ملعب مباراة الأهلى مهزومًا، مشيرًا إلى وجود مفاوضات بين النادى البورسعيدى وإيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة للعودة لتدريب المصرى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم: "المصرى نزل مباراة الأهلى مهزومًا قبل أن يلعب، فلقد منح مسئولو النادى البورسعيدى المبررات للاعبين والجهاز الفنى ليخسروا المباراة، بتأكيدهم أن الفريق غير جاهز ولديه مصابين". 
 
وتابع شوبير: "أول مرة أرى اتحاد الكرة يصر على موقفه ويرفض تأجيل المباراة، فى الماضى كانت المباريات تؤجل بالتليفون وبالحلفان بالطلاق". 

ويضيف شوبير: "إيهاب جلال لديه مشاكل فى مصر المقاصة لم يحصل سوى على راتب شهر واحد من ثلاثة شهور يقود فيها الفريق الفيومى، لذا فتح مسئولو المصرى البورسعيدى خطًا للمفاوضات مع إيهاب جلال ليعود مرة أخرى لتدريب الفريق بعد استقرار إدارة النادى البورسعيدى على إقالة طارق العشرى".
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