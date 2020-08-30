نسبة الشفاء تصل إلى 94%.. سلطنة عمان تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت سلطنة عمان، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الفيروس في السلطنة إلى 85544 حالة.









وأضافت الصحة العمانية أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 677 حالة بعد تسجيل 27 وفاة جديدة في الساعات الـ24 ساعة الماضية.









وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 80459 حالة، لتصل بذلك نسبة الشفاء إلى 94%.







