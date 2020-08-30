AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نسبة الشفاء تصل إلى 94%.. سلطنة عمان تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:08 م
سلطنة عمان تسجل أكثر
سلطنة عمان تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت سلطنة عمان، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل 539 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الفيروس في السلطنة إلى 85544 حالة.


وأضافت الصحة العمانية أن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 677 حالة بعد تسجيل 27 وفاة جديدة في الساعات الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 80459 حالة، لتصل بذلك نسبة الشفاء إلى 94%.


وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم حاجز الـ 25 مليون إصابة بعد تسجيل الهند عددًا قياسيًا عالميًا وتجاوزها الولايات المتحدة في حصيلة الإصابات اليومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 36034 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا

بإجمالي 46178 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1072 إصابة جديدة بكورونا

بإجمالي 47735 حالة.. سلطنة عمان تسجل 1557 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

نسبة حالات الشفاء تتخطى 93%.. إصابات كورونا في عمان تصل إلى 83606 حالة

إصابات كورونا في عمان تصل إلى 84509 حالة.. و الشفاء يتجاوز 93%

ترشيحاتنا

تحمي من السرطان.. طبيبة تكشف أهمية كبيرة للحية والشارب عند الرجال

وزير التعليم يهنئ أوائل الدبلومات الفنية تليفونيا بعد قليل .. ومعظم القائمة "بنات"

بعد إصابته بكورونا.. شوبير يوجه رسالة دعم لـ خالد مرتجي: ربنا يطمنا عليك

انطلاق أولى الرحلات التجريبية الناجحة في العالم لسيارة طائرة.. فيديو

بعد تزايد إصابات كورونا.. برلماني: الحكومة قد تتجه لإعادة حظر التجول

شائعة وفاة وحادث سير .. منال سلامة تريند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق