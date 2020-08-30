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برلمان

برلماني يطالب بوجود رقابة شديدة من وزارة التضامن على الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:26 م
الحضانات - أرشفية
الحضانات - أرشفية
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معتز الخصوصى

قال النائب عصام القاضى وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن إعلان وزارة الصحة عن إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا بالحضانات أمر إيجابى جدا ويعكس خوف وزارة الصحة على الأطفال.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه كان لابد من عودة العمل بالحضانات نظرا لارتباط عدد من أمهات الأطفال بالعمل ، مما يرهق هؤلاء الأمهات فى تربية أبناءهم بعد غلق الحضانات.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن الإجراءات الإحترازية اللازمة من وزارة الصحة فى الحضانات كافية ، وتتطلب الالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعي بين الأطفال لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب بضرورة وجود رقابة شديدة من وزارة التضامن الإجتماعى على الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية ، بالإضافة إلى ضرورة رقابة الأهالي على أبنائهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للعاملين في الحضانات، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأطفال.

أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات الوقائية كالتالي:-

- البقاء بالمنزل عند ظهور أعراض مرضية.

- الحرص على ارتداء الكمامات القماشية أو الجراحية، وضرورة السعال أو العطس في المرفق المثني أو في منديل ورقي.

- الحرص على تكرار غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أو تطهير الأيدي بالكحول.

- تنظيف وتطهير جميع الأسطح بشكل دائم ومتكرر.

- التهوية من خلال فتح الشبابيك أو استخدام مكيف الهواء إن وجد

- التأكد من رفع النفايات يوميا والتخلص منها بطريقة آمنة.
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