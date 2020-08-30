اليونان تهدد أردوغان في عرض المتوسط: قوتنا في الاتفاق مع مصر

أطلقت الحكومة اليونانية عددًا من التصريحات التي تناولت فيها تحذيرات لتركيا من مغبة الانجرار إلى الاستمرار بتصرفاتها العبثية في حوض البحر الأبيض المتوسط، متجاوزة حقوق الغير، وفق ما أوردت شبكة "العربية".





وقالت اليونان، إن تركيا تخطئ إذا اعتقدت أنها تستطيع دفعنا لقبول بإجراء غير قانوني في مناطق خاضعة لنا في البحر المتوسط.





وذكرت اليونان، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، وذلك لمواجهة التوتر الذي تنشأه تركيا في المنطقة.





وأكدت اليونان أن اتفاقها مع مصر يؤكد عدم شرعية اتفاقية رئيس الحكومة المسيطرة على طرابلس فايز السراج مع تركيا ورئيسها رجب أردوغان، مشيرة في ذات السياق إلى أن حقوقها البحرية لن تتأثر بالاتفاقية غير الشرعية بين السراج وتركيا، معتبرة بذلك أن الاتفاق مع مصر، أمر يحسم كل شيء، ويحظى بشرعية دولية ودعم دوليين.





ولفتت اليونان في رسالة تهدئة إلى إن الطبيعة الجغرافية للبحر المتوسط تفرض تعاونا متعدد الأطراف بين دول حوضه، ولا تستدعي الخلافات.