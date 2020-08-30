AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد النبوي يمارس التمارين الرياضية.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:40 م
خالد النبوي
خالد النبوي
Advertisements
محمد بدران

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" 


وظهر خالد النبوي أثناء ممارسته التمارين الرياضية، وعلق على الصورة قائلًا: "طلعنا كل السنين ديه بنستخدمها غلط !!🙄".


ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم  "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.


فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غادة عادل "قمر 14" مع أحمد السبكي | شاهد

شاهد.. أحمد السبكي برفقة بيومي فؤاد استعدادا لفيلم قمر 14

بعد فتح دور العرض.. السينما في زمن كورونا مغامرة غير محسوبة

خالد النبوى برفقة نجله زياد عبر انستجرام.. صورة

طومان باي.. خالد النبوي يستعيد ذكريات تصوير ممالك النار.. شاهد

خناقة بين دينا الشربيني وأحمد الفيشاوى فى "30 مارس"

ترشيحاتنا

الجمارك: سيارة ياسمين صبري معفاة من الرسوم وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية

لطلاب علمي علوم .. 98.53 للطب .. وطب أسنان 98.41.. و98 للصيدلة.. وعلاج طبيعي 97.9

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

ميسي لـ إدارة برشلونة: لم أعد لاعبا في الفريق

بعد الإفراج عن سيارة ياسمين صبري.. تاريخ نشأة الضرائب وتحصيلها من عصور قبل الميلاد حتى اليوم

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء