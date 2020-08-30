خالد النبوي يمارس التمارين الرياضية.. شاهد

نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"





وظهر خالد النبوي أثناء ممارسته التمارين الرياضية، وعلق على الصورة قائلًا: "طلعنا كل السنين ديه بنستخدمها غلط !!🙄".





ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.





فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.



