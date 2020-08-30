بـ 31 مليار جنيه.. الإسكان: إضافة مليون ونصف متر مكعب لمياه الشرب خلال 5 سنوات





وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى" إن الخطة تتضمن عدة محاور، منها إضافة مصادر بديلة لمياه الشرب، عن طريق التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب مقسمة إلى 6 خطط خمسية من 2020 : 2050.





وتابع نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية قائلا: بنخطط لـ 30 سنه قدام بشأن محطات تحلية المياه.





ولفت نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن الخطة الخمسية الأولى ومدتها 5 سنوات تستهدف إضافة مليون ونص متر مكعب لمياه الشرب يوميا بتكلفة 31 مليار جنيه.





واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه.