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أخبار العالم

بعد انهيار 5 آلاف منزل.. والي الخرطوم يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن والي العاصمة السودانية الخرطوم، أيمن خالد، اليوم الأحد، حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات.


ونقلت صحيفة "الراكوبة" السودانية عن خالد قوله: "تأثرت 60 منطقة بالولاية من مناطق الهشاشة بالفيضان، كما انهار أكثر من 5 آلاف منزل". 


وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "مناسيب نهر النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ 1912، فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات".


وقال  مجلس الدفاع المدني إنه بالإضافة إلى الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار منذ بدايتها في يوليو  الماضي، فقد تعرض 19723 منزلًا للدمار بشكل كلّي و36423 منزلًا بشكل جزئي، إضافة إلى 44 مصابًا ومقتل أكثر من 5 آلاف من الماشية.


وحوصرت، الأحد، الأحياء في شمالي وجنوبي الخرطوم بالمياه بسبب فيضان نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض، وهو ما أدى إلى انهيار العديد من المنازل وطلب المواطنين لمساعدة الجيش.


ووفقًا للحماية المدنية، فقد بلغ ارتفاع النهرين وقت مرورهما بالعاصمة السودانية 17.48 متر، وهو منسوب لم يحدث في الفيضانات الكارثية التي حدثت في البلاد في أعوام 1946 و1988.
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