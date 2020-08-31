الإفتاء: مصر تدحر الإرهاب بكل قوة وعزيمة

نعت دار الإفتاء المصرية، شهداء الوطن الذي راحوا ضحية القضاء على البؤر الإرهابية بعد أن تمكنت القوات المسلحة، من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.









وقالت الإفتاؤ عبر الفيسبوك: رحم الله شهداء الوطن وحفظ الله مصر الحبيبة من شرور وآثام المجرمين الخائنين لدينهم ووطنهم.





وأضافت: النصر لمصر وجيشها وشرطتها بحول الله وقوته علي كل إرهابي خائن ، مصر تدحر الإرهاب بكل قوة وعزيمة.









وأسفرت الجهود التي قامت بها القوات المسلحة خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية:





تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.





استهداف وتدمير ١٠ سيارات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.





مقتل ٧٣ عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم، كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهما ٢ بندقية آلية، (5) خزنة وحزام ناسف.



