AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: 176 مليار جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف في 6 أعوام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:00 ص
قسم الاقتصاد
قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن البناء العشوائي في الأراضي الزراعية خطر يهدد الدولة.

وأضاف إسماعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البناء العشوائي غير المخطط يتكلف 4 أضعاف البناء المخطط.

ولفت إلى أن المفترض توصيل الخدمات للمناطق المخططة، ومن ثم انتقال السكان لها، لكن البناء العشوائي يفتقر الخدمات.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه توجد لدينا 40 منطقة مخططة ومجهزة بالمرافق من شبكات مياه وصرف صحي.

وأشار إلى أن قيام بعض الأشخاص شراء ماتور سحب المياه من الخطوط، حال ضعف الضغط ودفع المياه خطر، ويقلل جودة المياه، ويؤثر على حصة المساكن المجاورة.

ولفت إلى أن 5 مليارات متر مكعب من المياه تتم معالجتها سنويا على أعلى المعايير بالطرق الصحية الصحيحة تحت إشراف وزارة الصحة ويتم استخدامهم في الزراعة، لري 460 ألف فدان.

وأوضح أنه تم تنفيذ 1131 مشروعا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الزراعي بطاقة تصل 6.6 مليون متر مكعب في محطتي المحسمة وبحر البقر لري 460 ألف فدان.

وأضاف أنه هناك خطة لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال 5 سنوات بتكلفة 29.5 مليار جنيه

ولفت إلى أنه تم إنشاء 60 محطة معالجة في الصعيد بتكلفة 9.8 مليار جنيه، إلى أن أكبر محطة لمعالجة المياه بالجبل الأصفر يديرها القطاع الخاص.

وأردف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تأمين مصادر مياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 5 أعوام المقبلة، بطاقة 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وأكمل أن تكلفة المتر مكعب من المياه لا تقل عن 3.5 جنيه تشغيل وصيانة فقط، وتتحمل الدولة 80% من دعم المياه.

وأردف، أن توصيل المياه للعاصمة الإدارية الجديدة لن يؤثر على ضغط المياه في أي منطقة أخرى.

وأكد أن تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي 176 مليار جنيه في 6 سنوات، حين كان يتم إنفاق 8 مليارات فقط في العام فيما قبل 2014.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: المياه المحلاة ارتفعت إلى 744 ألف متر مكعب يوميا ..فيديو

وزير الإسكان: 174 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال 6 سنوات.. وتضاعف معدل التحلية 10 مرات

وزارة الإسكان: البناء المخالف يمنع وصول الخدمات الأساسية للمنشآت.. فيديو

بـ 31 مليار جنيه.. الإسكان: إضافة مليون ونصف متر مكعب لمياه الشرب خلال 5 سنوات

الإسكان: البناء العشوائي خطر يهدد الدولة ..فيديو

الإسكان: لدينا أكبر محطة لمعالجة المياه بالجبل الأصفر.. فيديو

ترشيحاتنا

عباس شومان ينعى أبطال القوات المسلحة

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

حتحوت يوضح حقيقة إيقاف ساسي وغيابه عن لقاء بيراميدز

رضا عبد العال: طارق حامد كان يستحق الطرد أمام إنبي

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

AdvertisementS

النيابة العامة تخلي سبيل المتهم بالتعدي علي زوجته في شرفة المسكن

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

لحظة مرعبة.. طائرة ورقية تسحب طفلة على ارتفاع 100 قدم في السماء.. فيديو

طارق حامد يغيب عن الزمالك أمام بيراميدز

جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

بوكير: فتحي راح بيراميدز عشان يعيش تجربة جديدة.. ولاعبو مصر لو التزموا ممكن ياخدوا كأس العالم

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

حاتم قابيل يكشف تفاصيل ضبط مزرعة سمك قراميط يتغذى على حيوانات ميتة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. طائرة ورقية تسحب طفلة على ارتفاع 100 قدم في السماء.. فيديو

لماذا يهاجم فيروس كورونا بعض الأشخاص؟.. دراسة تكشف عن 5 أسرار

أنيقة وجذابة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة