أمننا واحد لا يتجزأ..الإمارات تدين محاولة استهداف الحوثيين لـ مطار أبها الدولي بـ السعودية

أدانت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.





كما أعلنت الخارجية الإماراتية دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.





وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قد أعلن، أمس الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية باتجاه مطار أبها الدولي.





وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي: "الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي".



