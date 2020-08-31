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أخبار العالم

قبل وصولها الإمارات.. كوشنر وأوبراين وجانتس يشيدون بانطلاق أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:25 ص
كوشنر وأوبراين وجانتس
كوشنر وأوبراين وجانتس يشيدون بانطلاق أول رحلة تجارية مباشرة
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دعاء أبوهشيمة
أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية استقلاله أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات.

وقال كبير مستشاري ترامب إن الرحلة بين الإمارات وإسرائيل تدشن مرحلة تاريخية للشرق الأوسط.

وأعرب كوشنر عن أملها في أن تكون هذه  الرحلة التاريخية بداية مسيرة جديدة في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نأمل  أن يكون مستقبل الشرق الأوسط ليس رهنا بالماضي".

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، إن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام.

وأكد أوبراين أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام.

وبدوره، قال وزير الدفاع الاسرائيلي  بيني جانتس إن هناك أملا حقيقيا بالسلام بعد تهيئة الأرضية.

وانطلقت اليوم، الاثنين، أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات.

وأفادت وسائل الإعلام المختلفة بمغادرة وفد أمريكي إسرائيلي تل أبيب متوجهًا إلى أبوظبي في أول رحلة مباشرة بين البلدين.

ويترأس جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوفد في رحلة وصفها بـ "التاريخية".

ووصل "جاريد كوشنر"، صباح امس، الأحد، إلى القدس المحتلة يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي، "روبرت أوبراين"، حيث عقدا مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل مغادرة وفد تل أبيب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.  

وخلال المؤتمر، أكد جاريد كوشنر حرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأشاد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ووصفها بأنها "إنجاز تاريخي"؛ مؤكدا أنها ستغير مجرى الأمور في المنطقة.
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