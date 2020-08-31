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محافظات

تنفيذي الشرقية يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

بدأ مجلس تنفيذي محافظة الشرقية جلسته اليوم برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي و المهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و مستشار المحافظ للمشروعات و المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية و رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب و الوطن و اللذين إستشهدوا مؤخرا خلال مواجهاتهم للعناصر التكفيرية بأرض سيناء.


أعرب المحافظ عن خالص تعازية و مواساته لأسر الشهداء من أبناء المحافظة ، مؤكدًا أن الشرقية ستظل تقدم كل يوم شهيدًا من أبنائها للدفاع عن أمن و إستقرار الوطن الغالي مصر.

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وأضاف المحافظ أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفا للوطن في التضحية من أجله ، مؤكدا قدرة الشعب المصري و قواته المسلحة وشرطته المدنية وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب و القصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة.


وقال المحافظ انه لن ننسنى شهداء الوطن و ستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديرا لما قدموه من تضحيات غالية و دماء ذكية روت أرض الوطن للدفاع عن أمنه و إستقراره.

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