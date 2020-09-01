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نقيب مستشاري التحكيم الدولي يكشف الشروط الأساسية للانضمام للنقابة.. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
نقابة مستشاري التحكيم
نقابة مستشاري التحكيم الدولي
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد الراضي حجازي، نقيب مستشاري التحكيم الدولي، أن النقابة مشهرة على مستوى القوى العاملة منذ عام 2011، وتم تقنين الأوضاع في عام 2017.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه تم العمل والإشهار بالنقابة في بعض المحافظات، ولكن على الرغم من ذلك، هناك بعض المحافظات لا يوجد بها؛ وذلك بسبب أن بعض الموظفين فى وزارة القوى العاملة يعقدون الأمور.

وتابع  نقيب مستشاري التحكيم الدولي أن النقابة بها 6 الاف عضو، مؤكدا أنه لا يمكن أن نحرمهم من الدفاع عن حقوقهم.

وأشار حجازي إلى أن هناك شروطا يجب أن يتم توافرها للإنضمام للنقابة وهي  صورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية وصورة من المؤهل الدراسي  صحيفة الحالة الجنائية وبعد ذلك الخضوع لدورات تدريبية.

وقال نقيب مستشاري التحكيم الدولي، إنه يمكن لمن يلتحق للحصول على عضوية النقابة من أي مؤهل عالٍ؛ لأن النقابة لا تقف على التحكيميين فقط ولكن من الممكن مهندسين واستشاريين وغيرها الكثير.
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