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أخبار العالم

مقابلة استثنائية دامت لمدة ساعة وربع.. تفاصيل لقاء الرئيس الفرنسي وجارة القمر فيروز

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شيماء مصطفى
بعد لقاء دام لمدة ساعة وربع الساعة، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة فيروز التي قابلها أمس، الاثنين، بأنها "جميلة وقوية للغاية".


وكان ماكرون توجه  مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".


ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.


يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988 ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.


ويزور الرئيس الفرنسي العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد انفجار مرفأ بيروت، لمطالبة السياسيين بتشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء.


وقال ماكرون، في بث تليفزيوني عقب اللقاء: "قطعت التزاما لها، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".


ووصفها بأنها "جميلة وقوية للغاية"، لافتا: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".


وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.


وقال ماكرون للصحفيين عقب وصوله إنه مع احتفال لبنان بمئويته، فإن ثمة فرصة سانحة "للسعي وتعلم الدروس والتطلع إلى المستقبل".


وعند وصوله لمنزل السيدة فيروز، وجد متظاهرين في انتظاره، والذين أعربوا عن غضبهم من مشاركته مع الطبقة السياسية في اختيار اسم رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالاستماع إلى صوت الناس فقط.


ونقل المتظاهرون إلى ماكرون رسالة  يطلبون منه فيها العمل على إنقاذ لبنان من الطبقة الحاكمة ومن الوضع المعيشي المتردي الذي يتخبط به اللبنانيون، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت.


وهتف المحتجون برفض حكومة مصطفى أديب التي تم تشكيلها، الاثنين، بعد أن حصل على دعم غالبية النواب.

 
وألقى ماكرون التحية على المتظاهرين المتواجدين أمام منزل السيدة فيروز قائلا: "أنا معكم".
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