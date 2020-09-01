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اقتصاد

عيار 21 بــ870 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الذهب بقيمة 6 جنيهات للجرام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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آمنة عبدالعظيم
ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو 6 جنيهات للجرام.

حيث سجل الجرام من عيار 21 سعرا يصل إلى 870 جنيها مقارنة بــ864 جنيها خلال مستهل التعاملات اليوم.

كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 745 جنيها للجرام.

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وسجل عيار 24 سعرا يصل إلى 997 جنيه للجرام.

وسجل الجنيه الذهب "8 جرام من عيار 21" سعر 6960 جنيها تقريبا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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