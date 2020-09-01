عيار 21 بــ870 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الذهب بقيمة 6 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو 6 جنيهات للجرام.





حيث سجل الجرام من عيار 21 سعرا يصل إلى 870 جنيها مقارنة بــ864 جنيها خلال مستهل التعاملات اليوم.





كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 745 جنيها للجرام.





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وسجل عيار 24 سعرا يصل إلى 997 جنيه للجرام.





وسجل الجنيه الذهب "8 جرام من عيار 21" سعر 6960 جنيها تقريبا.



