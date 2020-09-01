AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماكرون يطالب النظام في لبنان بكشف الأرقام الحقيقية في أزمة البنوك

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:38 م
ماكرون - ميشال عون
ماكرون - ميشال عون
Advertisements
على صالح
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الثلاثاء ، الحاجة إلى إعلان ومعرفة "حقيقة الأرقام" في النظام المصرفي اللبناني حتى يمكن اتخاذ إجراء قضائي، قائلا إن "الدولة تعاني من أزمة مصرفية ومصرفية مركزية".

وقال ماكرون اليوم الثلاثاء، من بيروت في ثاني زيارة له في اقل من شهر "هناك اليوم أزمة مصرفية مركزية لبنانية ونظام مصرفي لبناني في أزمة. مضيفا في تصريحات صحفية أن "الكثير من الأموال قد تم سحبها على الأرجح".

وتابع ماكرون: اليوم، كل شيء محجوب ولم يعد لبنان قادرًا على تمويل نفسه، لذلك يجب أن يكون هناك تدقيق ... من المحتمل أن يكون هناك هناك أموال تم تحويلها؛ لذلك نحتاج إلى معرفة حقيقة الأرقام ومن ثم اتخاذ الإجراءات القضائية.

ويضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مساعيه "المحفوفة بالمخاطر'' من أجل التغيير السياسي في لبنان، في الوقت الذي يحتفل البلد المنكوب بالذكرى المئوية لتأسيسه والتي تأتي وهو يتأرجح على حافة الهاوية.

ووضع ماكرون هدفًا طموحًا لزيارته الثانية إلى البلد المنكوبة بالأزمة منذ الانفجار الدامي الذي دمر بيروت في 4 أغسطس وهي الضغط من أجل التغيير دون أن يُنظر إليه على أنه متدخل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تزامنا مع وصوله بيروت.. الرئيس الفرنسي على تويتر: لبنان ليس وحيدا

من موقع الانفجار.. ماكرون يحذر لبنان من الغرق في هذه الحالة

حقيقة لقاء ماكرون بوفد من حزب الله اللبناني

خلال لقائهما بقصر بعبدا..عون يوجه طلبا لماكرون والأخير يعده بتنفيذه

المساعدات لن تذهب للفاسدين| الرئيس الفرنسي يتجول في شوارع بيروت ويستمع لشكاوى المواطنين.. فيديو

ماكرون بونابرت.. هل تساعد فرنسا لبنان.. أم تحاول إعادة استعماره

ترشيحاتنا

دخلت دماغي.. هددتها بـ شفرة لتخلع ملابسها وتعديت عليها جنسيا في حمام شقتها

الحكومة: لن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية التي تمر بمحافظات الصعيد والقاهرة

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

بسبب ضياع الكئوس.. مصدر يكشف كواليس تهديد وليد العطار لموظفى اتحاد الكرة بالإحالة للتحقيق

أخبار الفن| يسرا تشعل السوشيال ميديا .. حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبرى الجديدة

على متن 170 رحلة جوية.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 14 ألف راكب اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تسعير هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر | صور

قائمة أسعار فورد 2020 اليوم في مصر.. صور

بالقوة الأمنية.. إزالة 29 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط