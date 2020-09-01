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أخبار العالم

بعد تخبئتها 17 سنة.. أمريكا تسلم العراق وثائق سرية عن صدام حسين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:47 م
صدام حسين
صدام حسين
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محمد علي
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن أمريكا قامت بتسليم العراق عددا هائلا من الوثائق السرية التي تخص فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين، بعد نحو 17 سنة من الغزو.

وقام مسئولون أمريكيون بشحن أرشيف هائل يتضمن نحو 6 ملايين وثيقة على متن طائرة عسكرية بعد تغليفه جيدا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية  أن واشنطن أعادت وثائق تخص بشكل كبير حزب البعث.

وأضافت الصحيفة، إنه من أجل السرية، قامت أمريكا بتسليم العراق الصفقة الهامة، وتم نقلها لمكان سري  غير معروف بالعاصمة العراقية، لافتة إلى أن هذه الخطوة من بمثابة مبادرة حسن نية لرئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي.

كانت الولايات المتحدة، تحفظت على الأرشيف العراقي بهدف حمايته، مع تصاعد العنف في العاصمة العراقية قبل 15 عاما، بعد عامين من سقوط الرئيس الأسبق صدام حسين، وهو أحد قيادات حزب البعث.

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