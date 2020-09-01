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تاج الدين: التذبذب في أعداد الإصابات بكورونا متوقع .. فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:28 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك نوع من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهو متوقع، نتيجة فترة إجازة عيد الأضحى وفترة المصايف.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر إن فيروس كورونا كما هو لكن هناك 7 أو 8 جينات من الفيروس في العالم، وهذا نتيجة أبحاث أجريت في مركز البحوث الطبية.

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية  أن مصر بها 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم.

وأشار تاج الدين إلى أن أنه ناقش مع وزير التربية والتعليم ضرورة عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس يوميا، لافتًا إلى أنه قد تلجأ وزارة التربية والتعليم إلى تقسيم ذهاب الطلاب للمدارس على فترات يوميا
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