تاج الدين: التذبذب في أعداد الإصابات بكورونا متوقع .. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن هناك نوع من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهو متوقع، نتيجة فترة إجازة عيد الأضحى وفترة المصايف.





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر إن فيروس كورونا كما هو لكن هناك 7 أو 8 جينات من الفيروس في العالم، وهذا نتيجة أبحاث أجريت في مركز البحوث الطبية.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن مصر بها 7 أنواع من جينات كورونا من أصل 8 في العالم.



