برفقة طاقم العمل.. نيرمين الفقي تنشر صورة من كواليس لؤلؤ

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت فى الصورة برفقة عدد من الفنانين من بينهم "أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، هايدى كرم، محمد الشرنوبى".





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وكانت الصورة من خلال التحضير لمسلسلها الجديد " لؤلؤ".





المسلسل بطولة الفنانة مى عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وانتاج شركة سينرجى.



