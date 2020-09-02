بتكلفة 10 ملايين دولار.. محمد إسماعيل يشيد بتدشين مصنع فلنكات السكة الحديد

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بما كشفت عنه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من أنه جار اتخاذ إجراءات استيراد مصنع شركة سيجوارت لتصنيع فلنكات السكك الحديدية، والذى سيتم إقامته فى محافظة قنا خلال 8 أشهر لخدمة التوسع فى خطوط السكك الحديدية خاصة خط أبو طرطور سفاجا وغيره من الخطوط فى الصعيد وأن المصنع يتكلف نحو 10 ملايين دولار وتم فتح الاعتماد المستندى لشركة سيجوارت لاستيراد المصنع من شركة "بلان الإيطالية ".





ووجه " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على جهوده الكبيرة فى توطين مثل هذه الصناعات المهمة داخل مصر تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن الدكتور هشام توفيق من أنجح التنفيذيين الذين لديهم القدرة فى تحقيق النجاح من خلال التفكير بأسلوب علمى لإنجاح شركات قطاع الأعمال العام وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة.





وقال النائب محمد إسماعيل إن توطين مختلف الصناعات الخاصة بمهمات ومعدات السكك الحديدية يمكن أن يجعل من مصر مركزا إقليميا كبيرا لهذه الصناعات وبما يمهد لتنفيذ رؤية الرئيس السيسى بإنشاء شبكة خطوط سكك حديدية تربط مختلف الدول الأفريقية.





تجدر الإشارة إلى أن المصنع يضم معدات يمكن فكها وتركيبها من مكان لآخر حسب الحاجة، بما يوفر على الشركة نقل فلنكات السكك الحديدية لمسافات طويلة ويرفع تكلفة النقل عنها.





وكانت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية نشرت قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية " سيجوارت" برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية وذلك فى ضوء مناقشات الجمعية العامة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2020 - 2021 والمعروض على الجمعية العامة، وكذا تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن مشروع الموازنة المعروض.





وقررت الشركة وقف الأنشطة الإنتاجية الخاسرة للمصانع المتوقفة التى تم تخريدها، والتصرف فيها بالبيع وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28‏/4‏/2015 وو18 سبتمبر 2018 و21‏/3‏/2019 وهى مصنع المواسير الفخار وملحقاته بغرب المعصرة ومصنع الفلنكات الخرسانية ذات القطعتين بغرب المعصرة، ومصنع الكاوتش بشرق المعصرة ومصنع الطوب الأسمنت بشرق المعصرة ومصنع الأعمدة الخرسانية فى شبرا الخيمة وكذلك وفقا لقرارات الجمعية العامة، أولا اعتماد ما تم من الإجراءات بشأن التصرف فى البيع للخطين 2 و3 بمصنع الطوب الأسمنت والذى تم تخريدهما طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 21‏/3‏/2019.