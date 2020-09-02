AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجدي سبع يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفي لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:13 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
Advertisements
أحمد على

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أعمال التطوير والتجديد بالمعسكر الصيفي الدائم لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم، والذي يقع على مساحة 6 آلاف متر، ويسع 120 سريرًا، بحضور كل من الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


اقرأ أيضًا:

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج ٤٩ حالة من مستشفيات العزل في الغربية


من جانبه، أكد رئيس جامعة طنطا أن هذا المعسكر الدائم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، يخدم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. وأضاف أنه تم تجهيز 3 ملاعب مكشوفة لكرة القدم الخماسية، والطائرة، والسلة، بالإضافة إلى 13 برجولة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والجوالة، كما تم تجهيز قاعة كبرى لكبار الزوار، وكذلك تجهيز مطبخ يسع 150 فردًا، بالإضافة إلى مغسلة ومطبخ على أحدث مستوى، وعدد من المخازن.


وحضر الافتتاح كل من الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة، والدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية، والدكتور لطيفة فودة عميدة كلية التمريض، والدكتور حسان رشيد عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد كلية التربية.

مجدي سبع يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفي لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم
مجدي سبع يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفي لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم
مجدي سبع يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفي لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم
مجدي سبع يفتتح أعمال تطوير المعسكر الصيفي لطلاب جامعة طنطا بمصيف بلطيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

251 طالبا وطالبة بالفرقة النهائية يؤدون الامتحانات بكلية التربية النوعية بطنطا

الأعلى للجامعات: انتظام سير إجراء اختبارات القدرات بجامعة طنطا

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الإنشاءات الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2020/2021

ترشيحاتنا

ميدو: رمضان صبحي سيتعرض لعقوبة مغلظة من هدرسفيلد .. تفاصيل

نص رسالة ماجدة الرومي للرئيس الفرنسي ماكرون.. فيديو

كلمات ماجدة الرومي تبكي الرئيس الفرنسي.. صور

مصير غامض.. شوبير يكشف عن قرحة تهدد نيدفيد

بملابس ملفتة.. صبا مبارك تخطف الأنظار بهذه الصورة

حالة كورونا جديدة في اتحاد الكرة.. إصابة نجم الزمالك السابق والجبلاية تتكتم

AdvertisementS

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذك وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات| تفاصيل

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

لم نسجل صفر إصابات.. المصل واللقاح: لا نزال في الموجة الاولى من كورونا

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

الحكومة تعلن بشرى لأهالي مدن الحمام والعلمين والضبعة

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقضي على السعال واحتقان الحلق.. فوائد الزنجبيل للصدر

تويوتا كورولا 2021 تصل مصر استعدادا لطرحها بالأسواق.. صور

ملفتة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات يارا نعوم زوجة عماد متعب في عيد ميلادها